Matthew Perry: los mejores 12 episodios de Friends para rendirle homenaje

El mundo del espectáculo sigue conmocionado con la muerte del actor Matthew Perry, entrañable especialmente por su papel de Chandler Bing en la serie noventera Friends. Para recordarlo, muchos fanáticos han decidido volver a ver el programa.

Fanáticos de Matthew Perry y Friends realizan homenajes en Nueva York y Los ÁngelesLos episodios de Friends para rendir homenaje a Matthew Perry, Chandler Bing:El del apagón El de cuando muere HecklesEl de después de la Superbowl (Parte 2)En el que Eddie no queire marcharseEl de cuando Chandler no recuerda qué hermana eraEl de las esposasEl de los embrionesEl del rugbyEl que todos se enteranEn el que Chandler no puede llorarEl de la proposición (Parte 1)El...

Elenco de Friends está 'totalmente devastado' por muerte de Matthew PerryJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer enviaron un mensaje. Leer más ⮕

Matthew Perry y otros comediantes de Friends que han muerto'Friends' es una serie de televisión estadounidense que se emitió desde 1994 hasta 2004. Leer más ⮕

Elenco de Friends reaccionó a la muerte de Matthew Perry: “Estamos totalmente devastados”DOLAR Leer más ⮕

'Estamos devastados': elenco de 'Friends' se pronuncia por la muerte de Matthew PerryPerry, de 54 años, era conocido mundialmente por su interpretación del bromista Chandler Bing en 'Friends', la popularísima sitcom que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004. Leer más ⮕

Matthew Perry: ¿quiénes fueron las parejas del famoso actor de Friends?Infórmese aquí sobre las noticias de hoy en Colombia y el mundo Leer más ⮕

Los protagonistas de «Friends» rompen su silencio sobre la muerte de Matthew PerryDesde Warner Bros. Television, estudio responsable de la producción de 'Friends', dijeron estar 'devastados' por muerte de 'Chandler' Leer más ⮕