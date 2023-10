Manchester City venció al United en el clásico: Haaland la gran figura del equipo de Pep

hace 25 minutosEl equipo de Pep Guardiola dio un golpe sobre la mesa en una nueva jornada de la Premier League.El Manchester City, vigente campeón de Inglaterra, se llevó claramente (3-0) el derbi ante el Manchester United, como visitante en Old Trafford en el cierre de la 10ª jornada de la Premier League, gracias a un doblete y una asistencia de Erling Haaland.

Esta nueva exhibición del astro noruego permite a los 'Citizens' mantenerse en el podio, como terceros, con los mismos puntos que el Arsenal (2º), que el sábado había arrollado 5-0 al colista Sheffield United. Ambos están a dos unidades del líder Tottenham, que el viernes venció 2-1 fuera de casa al Crystal Palace.

André Onana se esforzó por mantener al United dentro del partido. El arquero camerunés desvió un potente remate de cabeza de Haaland antes del descanso (45+5) y le ganó luego un duelo en el 71. Su defensa le abandonó, sin embargo, en un centro de Bernardo Silva al que llegó Haaland para rematar de cabeza en el segundo palo (2-0, 49). headtopics.com

La tarde perfecta de Haaland vino rubricada por una asistencia para que Phil Foden pusiera el 3 a 0 definitivo para los visitantes en el 80.Luis Díaz reaccionó a la emotiva dedicatoria de Diogo Jota: el guajiro agradeció el ejemplar gesto

En la tabla de goleadores del campeonato inglés, Haaland encabeza con 11 tantos en diez partidos, manteniendo una dinámica que hace pensar en la de la pasada temporada, cuando fue el máximo anotador del torneo con 36 dianas en 35 encuentros. headtopics.com

Con sus once dianas, Haaland saca por el momento tres al egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y al surcoreano Son Heung-min (Tottenham), sus perseguidores más directos.

