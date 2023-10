Madre de Luis Díaz fue liberada de su secuestro

Se logró la liberación de Cilenis Marulanda, madre de Luis Díaz, luego de haber sido secuestrada este sábado 28 de octubre en el municipio de Barrancas, La Guajira, según confirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter.“En operación candado en Barrancas ha sido rescatada la mamá de Luis Diaz seguimos en la búsqueda del padre”, publicó.

Asimismo Víctor Medina, mejor amigo de Luis Manuel, padre de Díaz y que todavía no ha sido rescatado, aseguró en el Noticiero de Caracol Radio que al parecer hubo un intercambio de disparos entre los delincuentes y las autoridades. Por fortuna, no se reportaron heridos.Luis Díaz está concentrado con el Liverpool para el partido del domingo frente al Nottingham Forest por la décima jornada de la Premier League. De momento no se ha manifestado.

Emotivo reencuentro de la madre de Luis Díaz con sus familiares

