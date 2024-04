Más de 53.000 personas huyen de la capital de Haití por la violencia de las pandillas

Más del 60% de las personas desplazadas se dirigen a la región rural del sur de Haití, lo que preocupa a los funcionarios de la ONU. Más de 53.000 personas han huido de la capital de Haití en menos de tres semanas, la gran mayoría para escapar de la implacable violencia de las pandillas, según un informe de las Naciones Unidas publicado el martes.

“Nuestros colegas humanitarios subrayaron que estos departamentos no tienen infraestructura suficiente y las comunidades de acogida no tienen recursos suficientes para hacer frente al gran número de personas que huyen de Puerto Príncipe”, afirmó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric. Más del 60% se dirige a la región rural del sur de Haití, lo que preocupa a los funcionarios de la ONU. La región sur ya alberga a más de 116.000 haitianos que anteriormente abandonaron Puerto Príncipe, según el informe de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Papa y Naciones Unidas condenan más crímenes de líderes sociales en ColombiaEn lo que va del año han muerto 35 personas que ejercían este tipo de liderazgo

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

Ex madres comunitarias podrán gozar de subsidio de más de $ 1.000.000Las ex madres comunitarias deberán acreditar la permanencia de entre 10 y 20 años de ejercicio y no haber reunido los requisitos para acceder a una pensión.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »

Naciones Unidas y Unión Europea invitados como observadores de las elecciones en VenezuelaUnión Europea, Naciones Unidas y otros órganos fueron invitados como observadores en las elecciones del 28 de julio. Lea más.

Fuente: NoticiasRCN - 🏆 11. / 67 Leer más »

Empresas lideradas por mujeres en Santander son más productivas, tienen mayor calidad y son más sosteniblesUn análisis de Colombia Productiva reveló que los negocios administrados por mujeres tienden a tener procesos más eficientes, menores costos de producción, mayor nivel de control en sus productos y servicios y mejores prácticas ambientales.

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87 Leer más »

La cultura del respeto a los derechos humanos como un indicador del desarrollo de las naciones¿Qué es lo que hace a una nación más o menos desarrollada? Existen diversas maneras de evaluar el desarrollo de los países, por ejemplo, uno de los indicadores económicos más utilizados es el Producto Interno Bruto. Teniendo en cuenta que algunos aspectos no son incluidos dentro de su alcance., otro...

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87 Leer más »

El carro más vendido en Colombia durante febrero del 2024: vale más de $130 millonesDe acuerdo con un informe de Andemos, durante febrero de 2024 se vendieron 15.162 carros. Conozca los detalles.

Fuente: NoticiasRCN - 🏆 11. / 67 Leer más »