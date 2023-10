“Más coherencia”: Laura Tobón generó polémica por los modelos de sus nuevos vestidos de baño

despertó el descontento de algunos de sus seguidores al mostrar un adelanto de su nueva línea de vestidos de baño en una publicación de Instagram,y del discurso que suele dar en las redes sociales sobre la autoestima y el movimiento ‘body positive’.

La modelo suele deslumbrar a sus seguidores con publicaciones en donde su cuerpo se roba todas las miradas, bien sea con atuendos elegantes y vistosos o con piezas reveladoras y ajustadas que dejan ver su figura, invitando a sus fans a dejarle todo tipo de piropos.Laura Tobón mostró el entrenamiento al que se sometió para recuperar su figura después del embarazo

Y a propósito de esto, la colombiana decidió ir un paso más allá, no solo mostrando su figura en un vestido de baño, sino que también mostró a varias modelos usando su nueva colección en un video promocional. headtopics.com

En el clip se pueden ver a varias chicas desfilando y posando en una playa varios de los modelos de esta serie, los cuales van desde enterizos hasta bikinis, acompañados por algunos accesorios como mallas y pareos.

“Claro, todas las mujeres son igualitas a las modelos del video. Y para las que son de tallas grandes qué?”, “Deberían poner también cuerpo normales…. headtopics.com

“Cuándo vas a transmitir todo lo que predicas y comunicas constantemente sobre la diversidad, aceptación y normalización de los cuerpos en alguna publicidad? Eso no vende, cierto Laurita? ... Pura paja, palabras que se las lleva el viento. Más coherencia con lo que se dice y se hace o transmite”

