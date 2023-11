Luisa Fernanda W se adelanta a la Navidad y ya está decorando su casa

La influencer colombiana Luisa Fernanda W ha sorprendido a sus seguidores al revelar que ya está armando la navidad en su hogar.La influencer colombiana Luisa Fernanda W ha sorprendido a sus seguidores al revelar que ya está armando la navidad en su hogar, justo después de la celebración de Halloween.En la noche de este 31 de octubre, muchos niños y adultos disfrutaron de la fiesta de Halloween, luciendo disfraces y compartiendo dulces.

Esperamos que los hijos de Luisa Fernanda disfruten esta época de decoración y nos muestren cómo quedará su hermosa casa, como lo han hecho en años anteriores. Los fanáticos estarán ansiosos por ver los resultados de esta emocionante anticipación navideña.

