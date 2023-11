Lucas González: 'Algunas críticas al América no son objetivas'

Con el paso de los partidos, el América de Cali de Lucas González va ganándose a la gente y son pocas las críticas que sigue recibiendo por parte de la hinchada. Asimismo, también ha convencido a un sector importante de la prensa que valora su trabajo. Sin embargo, todavía tiene gente que lo cuestiona permanentemente y el propio técnico está al tanto de ello.

Lucas contestó. 'Yo amo mi profesión y aprendí a hacerlo relativamente bien. He aprendido que aun cuando la pasamos mal, a tomarme las cosas con humor. Como el 'Lucas era molestando', me lo tomo con gracia y creo que el 'defiende mal' es lo mismo; me tomo las cosas con humor. Sigo escuchando las críticas, que parece que no fueran objetivas muchas veces'. Al respecto añadió.

