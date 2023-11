Los trabajadores tailandeses en Israel: entre el riesgo del conflicto y las deudas

Bangkok, 2 nov (EFE).- Muchos de los 30.000 tailandeses que residen en Israel, unos de los grupos de trabajadores extranjeros más numerosos en el país, se encuentran atrapados entre el riesgo por el conflicto en la Franja de Gaza y las deudas que tienen que pagar en su país.

Las autoridades también han ofrecido préstamos blandos para animar a los tailandeses a regresar de tierras israelíes. Pese al riesgo en Israel, un gran parte de los tailandeses empleados allí dependen de sus salarios, de entre 50.000 y 70.000 bat, para afrontar las deudas en Tailandia.

Lea también Starmer trata de aplacar la revuelta entre los laboristas por su posición sobre GazaUn trabajador tailandés evacuado indicó esta semana al medio público Thai PBS que no quiere regresar a Israel porque teme por su seguridad, ya que vivió de cerca el ataque de Hamás en Israel, pero también mostró su preocupación por las deudas. headtopics.com

De los 30.000 tailandeses que había en Israel en el momento del ataque de la organización palestina islamista Hamás el pasado 7 de octubre, unos 5.000 vivían cerca de Gaza, que está siendo sometida a un duro ataque militar como represalia por parte de Israel.

Tasas ilegales En los últimos años, la ONG israelí Kav LaOved (Worker´s Hotline) ha denunciado que muchos trabajadores migrantes llegan a pagar entre 5.000 y 20.000 dólares en tasas ilegales a intermediarios para trabajar en Israel, aunque este problema afecta sobre todo a los cuidadores y empleados del hogar de países como Filipinas, Nepal e India. headtopics.com

Lea también Las protestas en Bangladesh se extienden al sector textil y cierran cientos de fábricas"Una quinta parte de la suma se paga antes del acuerdo (de trabajo). Sin embargo, no podemos seguir los pasos de cada trabajador, así que quizá hay intermediarios en Tailandia que han encontrado fisuras en el sistema", dijo Assia Ladizhinskaya, portavoz de la ONG.

