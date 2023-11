Los retos 5G

La esperada subasta para los bloques de espectro radioeléctrico por donde circularán las redes 5G, que nos darán velocidades de navegación hasta 100 veces superiores a las actuales de 4G, tendrá lugar el próximo 20 de diciembre. Sin embargo, de aquí a esa fecha se plantean varios obstáculos.

Adicionalmente, este mercado se encuentra en un duro momento financiero tanto por la desaceleración económica como por la volatilidad del dólar y de la tendencia deficitaria de un negocio que cada vez entrega más servicio y capacidad, mientras factura menos a los usuarios.

En La Estrella y Sonsón serán los escrutinios los que definan quiénes serán los nuevos alcaldesLas diferencias entre los dos primeros candidatos en las elecciones en cada uno de esos municipios están entre los 10 y 17 votos. Leer más ⮕

Concejo de Bogotá: estos son los nuevos concejales de la ciudadLos nombres, las votaciones y los partidos que conformarán la corporación en los próximos años. Leer más ⮕

¿Es normal que un edificio se mueva cuando pasa un carro pesado?Conozca los motivos por los que esto ocurre y si implica algún riesgo para los residentes. Leer más ⮕

¿Ya no se la aguantan? Televidentes se quejaron de Amparo Grisales por Yo me llamo y ‘La Diva’ habría respondidoLos fuertes comentarios para los imitadores e incluso las discusiones entre los jurados no pasaron desapercibidas Leer más ⮕

Los resultados de los chances y loterías del lunes 30 de octubre¿Se siente con suerte? ¿Se siente ganador?, entonces mire aquí los resultados de las principales loterías y chances del país. Leer más ⮕

Precios de los alimentos suben por encima de la inflación en el 80 % de los paísesSegún el Banco Mundial, Colombia tiene la tercera inflación de alimentos más alta de la región, tras Venezuela y Argentina. Leer más ⮕