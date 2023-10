Los recuerdos inolvidables de un futbolista ciego: ¡Sus primeros partidos!

Y dentro de ellos, hay un lugar especial para los primeros partidos. Son los que marcan el inicio de un viaje lleno de determinación, valentía y pasión en el fútbol sonoro. Es el caso de Jhon González, quien compartió esos recuerdos con nosotros. Para él, el sonido del balón y la precisión de sus compañeros de equipo se convirtieron en guías infalibles. La emoción de aquel primer encuentro aún resuena en sus recuerdos.

Hice 3 goles y fue el partido que me marcó. Entendí que había nacido para el fútbol”. Y el segundo: “El otro que me marca en el fútbol de ciegos, en mi revivir, fue en Bucaramanga. Solo llevaba un mes entrenando y me llevan al primer campeonato en el 2013. Jugué solo un minuto en ese campeonato, pero fue el inicio de mi carrera de futbolista”. Esos compromisos, rodeado de un equipo de soñadores, fueron mucho más que simples partidos.

