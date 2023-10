Los padres de Clara Chía expresan su desaprobación hacia Gerard Piqué: ya no lo quieren

La relación amorosa entre Gerard Piqué y Clara Chía ha estado bajo el escrutinio público desde que se hizo oficial a principios de este año. Sin embargo, la última revelación del paparazzi Jordi Martín ha dejado a muchos sorprendidos, ya que los padres de la joven expresaron abiertamente su desaprobación hacia el exfutbolista y han dejado en claro que no lo quieren en sus vidas.

La bomba informativa llegó cuando Jordi Martín, conocido paparazzi, reveló que los padres de Clara Chía no tienen una buena relación con Gerard Piqué. En una entrevista con TV Notas, Martín afirmó: 'La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía'.

