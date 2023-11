Los Mavericks siguen invictos y aprenden a ganar sin depender de Doncic

Nueva York, 1 nov (EFE).- Los Dallas Mavericks sumaron su cuarto triunfo en cuatro partidos (4-0) y se mantienen invictos después de derrotar este miércoles por 114-105 a los Chicago Bulls, pese a la irregular actuación de Luka Doncic.

El genio esloveno no tuvo su día de cara al aro, con un pobre 5 de 16 en tiros (1 de 8 en triples), pero aun así rozó el triple-doble con 18 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias. Frente al gris partido de Doncic, Grant Williams y Tim Hardaway Jr. dieron un paso al frente en los Mavericks con 25 y 24 puntos, respectivamente.

Lea también Ons Jabeur derrota a Vondrousova, la elimina y continúa su marcha FinalsAmbos brillaron en un último cuarto con el que Dallas selló el triunfo (33-22). Kyrie Irving fue baja en los texanos, que son el único equipo que se mantiene invicto en esta temporada de la NBA junto a los Boston Celtics (también 4-0).

Por su parte, los Bulls (2-3) dejaron escapar en el desenlace este encuentro pese a los 21 puntos y 20 rebotes de Nikola Vucevic y los 22 puntos de Zach LaVine.

