Los Lakers acaban con su ‘maldición’ y derrotan a los Clippers tras 11 derrotas seguidas

Los Ángeles (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Los Angeles Lakers finiquitaron este miércoles su 'maldición' ante Los Angeles Clippers, que les habían derrotado en sus últimos 11 enfrentamientos, y se llevaron un vibrante partido en la prórroga ante sus vecinos y rivales por 130-125.

Junto a "King James", Anthony Davis sumó 27 puntos y 10 rebotes, D'Angelo Russell consiguió 27 puntos y 6 asistencias, Austin Reaves aportó 15 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias y Christian Wood logró 10 puntos y 11 rebotes.

Lea también 4-0. Saprissa golea a Motagua y se clasifica a la Copa de Campeones de ConcacafPor los Clippers, Kawhi Leonard marcó el ritmo de la ofensiva con 38 puntos (15 de 28 en tiros), 6 rebotes y 5 asistencias junto a Paul George, quien también brilló con 35 puntos y 6 rebotes y se salió especialmente en el cuarto periodo con 20 puntos. headtopics.com

Además, Russell Westbrook se quedó -como LeBron y Reaves- al borde del triple-doble con 24 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Los Clippers empezaron pisando fuerte con un parcial de 24-37, en un primer periodo en el que Kawhi deslumbró con 18 puntos, y los de Tyronn Lue llegaron a tener un +19.

Tras llegar al descanso con un 48-61 para los Clippers, la respuesta de los de púrpura y oro emergió en el tercer cuarto, con un fabuloso 39-24 gracias sobre todo a Davis y Russell. Lea también Sarri no duda de ImmobileEn el último cuarto dominaron los Lakers, pero tres tiros libres de George a falta de 17 segundos llevaron el encuentro al tiempo extra, donde finalmente los de LeBron se alzaron con la victoria. headtopics.com

En este enfrentamiento angelino se dejó ver James Harden vestido de calle pero ya inmerso en la dinámica de los Clippers, su nuevo equipo tras su traspaso esta semana desde los Philadelphia 76ers.Por: EFE

