Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes cuestiona el origen de la maldad humana

Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) cuestiona el origen de la maldad humana a través de la historia del joven Coriolanus Snow, en una precuela muy musical que rememora las primeras películas de la franquicia. "Creo que la historia de Suzanne Collins (escritora) plantea cómo es que la gente llega a ser así (mala).

No sé si alguna vez se obtiene la respuesta, pero creo que sólo con hacer la pregunta consigues mantenerte más alejado del mal", responde el protagonista Tom Blyth en una entrevista, días después de que la huelga de los actores de Hollywood llegara a su fin. La serie de películas de "The Hunger Games" (Los juegos del hambre), basada en la trilogía de la autora estadounidense Suzanne Collins, es una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos y ha recaudado hasta el momento cerca de 3.000 millones de dólares

:

ELNUEVOSİGLO: Los precios de los alimentos y regulados podrían bajar según los mercadosLos mercados financieros prevén que la inflación podría terminar este año en 9,6% debido a una disminución en el precio de los alimentos y en los regulados. La inflación anual cerrará el 2023 en un registro de un solo dígito.

Fuente: ElNuevoSiglo | Leer más »

ELESPECTADOR: Comportamientos misteriosos de los gatos y su forma de interactuar con los dueñosAlgunos felinos pueden adoptar comportamientos misteriosos e inexplicables para sus propietarios. Según una experta veterinaria, frotarse en el cuerpo de sus dueños es una forma de interactuar cariñosamente.

Fuente: elespectador | Leer más »

CARACOLRADİO: Cali vs. Águilas EN VIVO: Siga el minuto a minuto y la transmisión del partido aquí⛔ Partido retrasado. Iniciará a las 5:30 p.m. ⚽️ AsoDeporCali 🆚 AguilasDoradas 🏟 Estadio Deportivo Cali 🏆 Liga de Colombia 🗓 Fecha 1 - cuadrangulares 📻Siga la transmisión del partido por El Fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto aquí:

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Defensor del pueblo alerta sobre riesgos de migrantes en tránsitoColombia | “El Gobierno Nacional debe impulsar estrategias que garanticen los derechos de los migrantes”: pidió el defensor Carlos Camargo, quien recordó el grave riesgo que corren estas personas en el tránsito que hacen. Le contamos más ⬇️

Fuente: elcolombiano | Leer más »

ANTENA2RCN: Victoria visitante en la primera fecha del Grupo B de los Cuadrangulares Finales del FPCEn la primera fecha del Grupo B de los Cuadrangulares Finales del FPC, el equipo visitante venció 0-1 a Atlético Nacional en Medellín. Los azules se mostraron superiores desde la conformación de los equipos y su técnico, Alberto Miguel Gamero, eligió a los mejores jugadores de su repertorio. Por otro lado, Nacional apostó por jugadores jóvenes de su cantera.

Fuente: Antena2RCN | Leer más »

NOTİCİASCARACOL: Latin Grammy 2023: Los colombianos que se presentarán en SevillaLa Academia Latina de la Grabación entregará esta semana los premios a los nominados a las diferentes categorías de los Latin Grammy 2023. Este año, la versión número 24 de los premios más importantes de la industria musical se llevará a cabo fuera de Estados Unidos.

Fuente: NoticiasCaracol | Leer más »