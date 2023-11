“Los hinchas verdaderos nunca nos han abandonado”: Carlos Bacca

“Queremos un diciembre lleno de alegrías”: Gabriel FuentesAtlético Huila,“Será un partido muy difícil, como todos los que venimos jugando. Huila no se juega nada y por eso es más peligroso. Nuestras cuentas eran nueve de nueve y no la podemos cambiar. Tenemos que pensar en grande, nuestra mentalidad es ganar, sin ser conformistas y ganar los tres puntos que es lo que nos da la clasificación”, dijo en conversación con EL HERALDO.

Yo me limito solo a trabajar a diario, a confiar en Dios. Contra Once Caldas no pude marcar, pero seguí trabajando. Tengo la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros, de mi familia, tengo el respaldo de Dios. Contra Pereira una tuve y la guardé. Esto es el fútbol.

En La Estrella y Sonsón serán los escrutinios los que definan quiénes serán los nuevos alcaldesLas diferencias entre los dos primeros candidatos en las elecciones en cada uno de esos municipios están entre los 10 y 17 votos. Leer más ⮕

Carlos Fernando Galán: estos son los retos económicos que tendrá en la Alcaldía de BogotáInfórmese aquí sobre las noticias de hoy en Colombia y el mundo Leer más ⮕

El presidente de Kenia, William Ruto, recibe a los reyes Carlos III y Camila en NairobiÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia Leer más ⮕

Concejo de Bogotá: estos son los nuevos concejales de la ciudadLos nombres, las votaciones y los partidos que conformarán la corporación en los próximos años. Leer más ⮕

¿Es normal que un edificio se mueva cuando pasa un carro pesado?Conozca los motivos por los que esto ocurre y si implica algún riesgo para los residentes. Leer más ⮕

Cardona y Bacca, en la preselección de Néstor Lorenzo para juegos contra Brasil y ParaguayEn total, 16 jugadores de la Liga colombiana estarían en lista de espera para los dos próximos partidos de las Eliminatorias. Leer más ⮕