Los detalles sobre la muerte de Matthew Perry: no habría consumido drogas

El actor reconocido por haber interpretado a 'Chandler Bing' en la serie 'Friends', murió el pasado sábado 28 de octubre a sus 54 años de edad.Durante la noche del pasado sábado 28 de octubre, el mundo se sorprendió ante la triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry, actor destacado por su papel en la exitosa serie de los años 90 llamada"Friends".

Conocido por interpretar a 'Chandler Bing', Perry logró saltar a la fama y ganarse el corazón del público a través de sus gestos y chistes en los 234 episodios de las 10 temporadas de 'Friends'. Su personaje se convirtió en uno de los más queridos de la serie.

A lo largo de su carrera televisiva, Matthew Perry protagonizó numerosas series como"Boys Will Be Boys","Growing Pains","Silver Spoons","Charles in Charge","Sydney","Beverly Hills, 90210″,"Home Free","Ally McBeal" y"The West Wing", entre muchas otras. headtopics.com

El periodista Ángel de Brito compartió más detalles en su cuenta personal de X. Según las primeras informaciones, Perry habría fallecido en el jacuzzi de su casa, y se habría realizado un llamado de auxilio debido a un paro cardíaco. A pesar de los esfuerzos realizados, no se logró reanimarlo.El mundo del entretenimiento se despide de un talentoso actor que siempre será recordado por su icónico papel en"Friends".

