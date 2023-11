Los detalles detrás del aplazamiento de la discusión de la reforma de la salud

Aunque habían convocado para este miércoles la reactivación del duro debate sobre la reforma a la salud –en lo que se interpretó como una jugada tendiente a demostrar fortaleza después de la dura derrota del Pacto Histórico en las elecciones regionales del domingo– finalmente el Gobierno y la bancada oficial terminaron conformes con una proposición que aplazará al menos hasta la próxima semana ese pulso político en la plenaria de la Cámara.

Pero tras los resultados del domingo, algunos votos ya hablados podrían estarse enredando. De ahí la decisión de darse tiempo hasta la próxima semana. Y es que entre los analistas y en el Congreso son muchas las voces que hablan de una nueva mano en la agenda política.

