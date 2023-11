Los Celtics destrozan a los Pacers con una victoria por 51 puntos

Este espléndido recital ofensivo supuso la segunda mayor anotación de la franquicia verde en toda su historia solo por detrás de los 173 puntos que le metieron a los Lakers en 1959. Los Celtics, que se mantienen invictos en esta temporada (4-0), contaron con todo su quinteto titular por encima de los 10 puntos con Jayon Tatum como máximo anotador con 30 puntos y 12 rebotes.Boston tuvo un acierto impresionante de cara al aro con un 56,8 % en tiros de campo (54 de 95) y un no menos espectacular 57,1 % en triples (20 de 35).

Desde el perímetro destacaron especialmente Derrick White (4 de 7 en triples) y un sorprendente Sam Hauser (5 de 6). Los Celtics no perdieron el tiempo y cerraron el primer cuarto con un incontestable 44-27 que puso los cimientos de su paliza.

Por su parte, los Pacers (2-2), que sufrieron la baja de Tyrese Haliburton, solo pudieron ponerse a cubierto ante la tormenta de puntos que se les vino encima y firmaron un penoso 5 de 37 en triples.

