Lina Tejeiro contesta cuándo quiere tener hijos y si adoptaría: seguidores le reclaman

Lina Tejeiro, reconocida actriz colombiana, habló sobre la posibilidad de tener hijos. Esto fue lo que respondió.La reconocida actriz colombiana Lina Tejeiro ha generado polémica al revelar cuándo tiene planeado tener hijos, en una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram.

Una de las interrogantes que le plantearon fue sobre su deseo de ser madre, considerando que tiene 32 años y no tiene una pareja estable. Ante esto, la actriz dejó claro que, por el momento, la maternidad no es una prioridad en su vida y no tiene planes inmediatos de ser madre.

Lina expresó que, aunque no descarta la posibilidad de tener hijos en el futuro, en este momento no es algo que esté en su lista de prioridades. Afirmó que no siente presión por cumplir con ese rol y que no es un requisito indispensable para sentirse realizada como mujer. headtopics.com

Ante la reacción de uno de sus seguidores, quien le mencionó que podría quedarse"vieja" para ser madre, la actriz respondió que no comparte esa opinión y que considera que todavía está en una edad adecuada para embarazarse. Además, destacó que la juventud no solo se refiere a la apariencia física, sino también al espíritu y la vitalidad.

Con sus declaraciones, la actriz colombiana ha generado opiniones encontradas entre sus seguidores. Mientras algunos respaldan su decisión, otros critican su postura y la acusan de ser egoísta o poco tradicional. headtopics.com

Lina Tejeiro continúa enfocada en su carrera como actriz y en disfrutar de su vida personal. Aunque el tema de la maternidad siempre será motivo de debate, la joven se mantiene firme en su posición y no parece estar dispuesta a cambiarla por la opinión de terceros.

