Lesión y disparos desviados en el partido entre Brighton and Hove Albion y West Ham United

El juego está detenido debido a una lesión de Adam Webster (Brighton and Hove Albion). Jarrod Bowen (West Ham United) ha recibido una falta en la zona defensiva. Evan Ferguson (Brighton and Hove Albion) dispara desviado desde el centro del área. Billy Gilmour (Brighton and Hove Albion) remata desde fuera del área pero es rechazado. João Pedro (Brighton and Hove Albion) también remata desde el centro del área pero es rechazado.

Cambio en Brighton and Hove Albion, Evan Ferguson sustituye a Danny Welbeck. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) dispara de cabeza pero se va alto y por la izquierda. Pascal Groß (Brighton and Hove Albion) dispara con la derecha dentro del área pero se pierde por la izquierda. Asistencia de Facundo Buonanotte con un pase de cabeza





futbolred » / 🏆 23. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

En vivo Arsenal vs Brighton & HoveVea el minuto a minuto del partido Arsenal vs Brighton & Hove de la Liga de Inglaterra. Goles, alineaciones y resumen del partido.

Fuente: futbolred - 🏆 23. / 51 Leer más »

El Betis eliminado de la Europa League tras perder ante el RangersEl Betis vivió un drama en el Benito Villamarín, escenario de su eliminación de la Europa League de fútbol tras perder 2-3 ante el Rangers en un final de la última jornada en el que el Brighton y el West Ham consiguieron el liderato de sus grupos y el Atalanta confirmó el suyo con una contundente victoria frente al Rakow (0-4).

Fuente: BluRadioCo - 🏆 28. / 50 Leer más »

8 personajes de la Costa, entre los 75 nuevos líderes de Colombia: El País de EspañaOcho personajes de la Costa fueron escogidos por el diario El País de España entre los 75 nuevos líderes de Colombia porque cada uno, desde sus sectores, están ayudando a transformar la nación.

Fuente: zonacero - 🏆 8. / 68 Leer más »

JetSmart celebra su primer vuelo entre Cartagena y Lima con un código de descuentoHoy, 7 de diciembre, empieza a volar la ruta directa que conecta a Cartagena con la capital peruana. Es la sexta ruta internacional desde Colombia. | Ahorro | Portafolio.co

Fuente: Portafolioco - 🏆 3. / 91 Leer más »

Contrato entre Metrolínea y Metro Cali para garantizar el recaudo y control de los pasajesLoNuevo | 💻 ¡En evolucionamos pensando en nuestros usuarios! Presentamos el rediseño de nuestro portal de noticias, el cual permitirá acceder a nuestros contenidos informativos de forma más limpia, seria y sobria. Los detalles:

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87 Leer más »

Tensión entre Venezuela y Guyana por territorio en disputaAmérica Latina sigue con preocupación la escalada de tensión entre Venezuela y Guyana por los 159.000 kilómetros del territorio Esequibo, una zona en disputa rica en petróleo, pero que en la práctica es controlada por las autoridades guyanesas.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »