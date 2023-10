¿Le pueden inmovilizar e imponer comparendos a los conductores que tengan calcomanías en su vehículo?

Un agente de la Policía de Tránsito en Bogotá está desatada imponiendo comparendos. Su nombre Jennifer Zulay Sánchez y ya es reconocida en redes sociales por sancionar a los motoclistas que decidieron pegar calcomanías sobre el tanque de su vehículo.

“Ella me dice que la motocicleta me la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro. Yo no la veo ni verde, yo no la veo ni rosada, yo no la veo ni azul, yo no la veo ni roja”, dijo uno de los motociclistas que denunció la posible irregularidad de la agente.

“Yo solamente voy a mi trabajo, usted es la que me aborda y dice que la moto no es rojo - negra, porque me encuentra los documentos en regla y en orden: tarjeta, licencia de conducción, en orden, todo en orden. Me quiere imponer un comparendo”, dijo, en otro video, uno de los moteros que fue multado por la agente Sánchez.

“Si la agente quería aplicar el apartado B11, que es por conducir con adhesivos que obstaculicen la visibilidad, pues aquí volvemos a explicar que la infracción que ella quiere imponer es a una motocicleta y los stickers no estaban en los vidrios de los espejos”, añadió la experta consultada. headtopics.com

“El legislador, al momento de expedir la norma, a veces se queda corto y la ley se presta para muchas interpretaciones que terminan por afectar al ciudadano”, añadió Vásquez.

