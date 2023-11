Las tres congresistas más críticas al proyecto de reforma a la salud

Depende desde cuál orilla política se les mire, en estos días, las Representantes a la Cámara Jennifer Pedraza, Catherine Juvinao y Katherine Miranda pueden ser definidas como el Triunvirato del saboteo o como Las tres valientes mosqueteras de la oposición. Es decir, para algunos, son los palos más fuertes en las ruedas de las reformas y, para otros, las murallas que se la juegan por salvar al país de una posible debacle. Al final las discusiones en el Congreso dictarán sentencias.

Lo cierto es que, por ahora, con su trabajo legislativo, las tres se han convertido en protagonistas de la agenda legislativa

ELHERALDOCO: Petro y Uribe chocan en el debate sobre la reforma a la saludPetro y Uribe acuerdan conversar sobre el proyecto pero chocan en si se para para ello el debate o no. Sigue a paso de tortuga la reforma a la salud . Esto luego de que varios congresistas opositores e independientes se salieran del Salón Elíptico argumentando que no había garantías para el debate en medio de las votaciones de las proposiciones no avaladas por el Gobierno sobre artículos que abordan temas cruciales sobre las acreencias de las EPS, las prestaciones económicas y los recursos de las entidades territoriales.

WRADİOCOLOMBİA: Debate acalorado por un 'mico' en la reforma a la saludLos representantes a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, mantuvieron un acalorado debate por lo que sería un ‘mico’ en la reforma a la salud : se trata de un artículo que les entrega a los políticos tradicionales la gerencia de los hospitales.

ELCOLOMBİANO: BATx consigue recursos en Roma a través de un congreso de las Naciones UnidasUn pequeño emprendimiento llamado BATx logra obtener recursos en Roma a través de un congreso de las Naciones Unidas que buscaba soluciones climáticas. El equipo de BATx se lanzó a la convocatoria y fue aceptado.

ELESPECTADOR: El trabajo remoto impulsa el crecimiento de ingresos de las empresasLas empresas que adoptaron un esquema de trabajo remoto han experimentado un crecimiento de ingresos cuatro veces más rápido que aquellas que son más estrictas con respecto a la asistencia a la oficina, según muestra un nuevo estudio. El análisis de 554 empresas públicas encontró que las empresas 'totalmente flexibles' aumentaron las ventas un 21% entre 2020 y 2022, sobre una base ajustada por industria.

PORTAFOLİOCO: La guerra en Gaza y las fallas tectónicas en Medio OrientePor qué esta guerra entre Israel y Hamás es distinta a las anteriores. Se han combatido mutuamente de forma intermitente durante muchos años, pero el actual conflicto va mucho más allá. Le contamos ⬇️

ELTIEMPO: Las lecciones que busca Colombia de la experiencia de Brasil en 5GLas lecciones que busca Colombia de la experiencia de Brasil en 5G. ► El próximo 20 de diciembre, Colombia realizará la Subasta 5G y adjudicará estas redes.

