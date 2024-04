Las consecuencias que podrá tener por no pagar el impuesto predial: no se deje colgar

📆 3/04/2024 12:31 p. m.

📰 NoticiasRCN ⏱ Reading Time:

31 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 33%

Publisher: 67%

Finanzas Noticias

El Impuesto Predial es una obligación anual que deben cumplir todos los propietarios de predios en Colombia. Su pago no solo es un deber ciudadano, sino que también es fundamental para la financiación de obras públicas y servicios esenciales en los municipios. Sin embargo, muchos se preguntan: ¿qué pasa si no se paga este? Para el pago de este tributo, el Distrito anunció que para el 2024 se encuentran a disposición de la ciudadanía diversos canales y puntos autorizados para realizar el pago de este tributo. Consecuencias por no pagar el impuesto predial El primer efecto inmediato es la generación de intereses de mora sobre el valor del impuesto no pagado. Estos intereses se calculan mensualmente y pueden aumentar significativamente la deuda con el tiempo. La tasa de interés de mora se fija anualmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Impuesto Predial, Pago, Consecuencias, Intereses De Mora, Deuda