La Universidad Nacional de Colombia es considerada una de las mejores instituciones de educación superior del país

Por años, la Universidad Nacional de Colombia ha sido considerada como una de las mejores Instituciones de Educación Superior del país y, recientemente, ‘Times Higher Education’ reafirmó esto al ubicarla en el puesto 20 en el ranking de América Latina.

Y, es que, además de su exigencia académica, cientos de colombianos eligen esta IES por ser pública y permitir el acceso a la educación a bajo costo; sin embargo, el proceso de admisión es bastante complicado, pues no exigen un puntaje de la Prueba Saber 11 o ICFES como comúnmente se le conoce, sino realizan su propio examen. Igualmente, quienes presentaron la prueba, ya pueden consultar si fueron o no aceptados en el programa de pregrado de su preferencia.(Vea también: Disturbios en Universidad Nacional por enfrentamientos; hay cierres en Transmilenio)Es de resaltar que la Universidad Nacional no solo ofrece carreras de pregrado, también posgrado, educación continua, talleres, diplomados y cursos, en estos últimos, hay una amplia oferta de idioma





pulzo » / 🏆 27. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Colombia podría quedarse sin energía suficiente en 2027, según estudio de la Universidad NacionalSegún un estudio realizado por la Universidad Nacional, la oferta de energía se quedaría corta si solamente entran a operar los proyectos con obligaciones de energía en firme.

Fuente: BluRadioCo - 🏆 28. / 50 Leer más »

“Universidad en tu Territorio”: en qué consiste y qué instituciones la implementaránSe trata de una estrategia implementada por el Ministerio de Educación, para eliminar las barreras socioeconómicas que han obstaculizado el acceso a la educación superior en Colombia.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

La Universidad Nacional entregó 10 propuestas al país para la reforma a la Ley 30El decálogo tiene elementos que consideran deben incluirse en una nueva ley de educación superior.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Programe su regreso a casa: encapuchados protagonizan disturbios en la Universidad NacionalSobre la Carrera 30 con Calle 45, uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo Esmad, hacen presencia

Fuente: PublimetroCol - 🏆 17. / 53 Leer más »

Encapuchados se enfrentan con la Policía en la Universidad Nacional de BogotáDecenas de bogotanos se ven afectados gases lacrimógenos en la zona.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »

Reportan disturbios en la Universidad Nacional: hay cierres viales en BogotáAlgunos ciudadanos reportan afectaciones por los gases lacrimógenos. Hay cierres en la NQS.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »