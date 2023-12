La Unidad para las Víctimas cierra brechas históricas de atención integral a las víctimas del conflicto armado en Santander

La Unidad para las Víctimas cerró brechas históricas de atención integral a las víctimas del conflicto armado en Santander Durante 2023 se logró ampliar la atención integral llegando a los territorios más alejados de las cabeceras urbanas del Departamento.Son varios los aspectos en los que se avanzó en el cierre de brechas históricas de atención integral a lasarmado en Santander.

La Unidad para las Víctimas llegó a los municipios de las cabeceras urbanas con las Estrategias de Recuperación Emocional Grupal (EREG) a 329 personas transformando vidas en 12 municipios que no habían sido atendidos antes, como Capitanejo, El Carmen de Chucurí, Cerrito, Galán y Bolívar, entre otros. Édinson Rueda Sepúlveda fue una de las 329 personas atendidas con la estrategia psicosocial “Hilando Capacidades”, para el manejo emocional y contó que “saca uno algo que lleva del pasado, que no ha podido expresar, en estas reuniones al ver que cada persona va sacando ese dolor que tiene dentro, uno también se inspira y saca lo que en años no pudo ni contarle a la familia





