La serie 'Cristóbal Balenciaga' explora la vida del diseñador español

Cristóbal Balenciaga estaría horrorizado ante la sucia polémica que causó la marca que lleva su nombre y que relacionó su ropa y sus diseños con la hipersexualización de menores de edad, una polémica con osos de peluche con arneses y teorías que la conectan con el satanismo y un consumismo un tanto extravagante (solo hay que ver los tenis rotos y sucios que en un momento vendían por miles de dólares).

Pero en la historia de la entrada triunfal de Balenciaga a la alta costura europea no existieron esas nubes negras; al contrario, su creador dejó una huella de experimentación, vanguardismo y asombro. No era un brujo obsesionado con el bondage y no tejió hilos de maldad. La serie 'Cristóbal Balenciaga', que se estrena hoy la plataforma de streaming Star+, habla de las tensiones del alma de un diseñador español que no se ajustaba del todo a los moldes de la época que le tocó vivir y se convirtió en un geni





ELTIEMPO » / 🏆 2. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.