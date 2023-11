La Selección Colombia se enfrenta a Brasil en las Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección Colombia enfrenta este jueves, 16 de noviembre, a su similar de Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en una jornada clave de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El equipo nacional ha sufrido dos bajas respecto de su convocatoria inicial, las de Santiago Arias y Mateo Casierra, del Cincinatti y el Zenit, respectivamente, pero cuenta con varias de sus figuras de cara al duelo contra el pentacampeón y al seleccionado de Paraguay, el rival de la siguiente fecha, en Asunción. Te puede interesar ¿Todo juega para Colombia? Paraguay confirma una baja muy sensible Te puede interesar Asprilla no solo es 10: 'me encanta jugar como extremo alto que ataca' Te puede interesar ‘Cucho’ Hernández y los méritos que hizo para convencer a Lorenzo Te puede interesar ¿Cómo llegan los jugadores de la Selección en fecha FIFA? Parte I En todo caso, la necesidad de victorias, después de tres jornadas con empates, no da tiempo a lamentos sino a responsabilidades, como lo aseguró el asistente técnico Luis Amaranto Pere

:

CARACOLRADİO: Paraguay podría perder a su estrella para las Eliminatorias: Colombia vigila la situaciónEl equipo guaraní se medirá primero ante Chile en Santiago.

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

ELTIEMPO: Atención, Colombia: Vinicius y Rodrygo están volando otra vez, dobletes contra ValenciaLos dos delanteros de Brasil llegan encendidos al duelo en Barranquilla, en las eliminatorias.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

CARACOLRADİO: Modificación en la convocatoria de la Selección Colombia a pocos días del duelo vs BrasilLa Federación emitió un comunicado este domingo en horas de la noche.

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

BLURADİOCO: Convocados de la Selección Colombia para partido ante Brasil empiezan a concentrarse en Barranquilla Figuras de la Selección Colombia como Yerson Mosquera, Matheus Uribe, Jefferson Lerma, Yáser Asprilla, entre otros, ya se encuentran concentrados en el Hotel Dann Carlton desde este domingo.

Fuente: BluRadioCo | Leer más »

CARACOLRADİO: Luis Sinisterra habla sobre la preparación de la Selección Colombia para el partido contra Brasil🇨🇴🗣️ Luis Sinisterra sobre el juego con Brasil : “Está en nuestras manos hacer un gran partido” 🆚🇧🇷 El futbolista del Bournemouth habló del privilegio de integrar la Selección Colombia y el deseo de ganarle a Brasil .

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

ELHERALDOCO: Colombia se prepara para enfrentar a Brasil en un partido importanteEl extremo habló del partido que tendrá la selección Colombia ante Brasil este jueves, a las 7 p.m., en el estadio Metropolitano. El veterano delantero Marcelo Moreno Martins analizó el enfrentamiento y destacó la importancia de trabajar bien contra un gran rival.

Fuente: elheraldoco | Leer más »