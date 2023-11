La Real Sociedad empata 0-0 frente al Barcelona en un partido en el que mereció más. A pesar de generar numerosas ocasiones, el equipo local no logró marcar. El Barcelona no mostró su mejor juego y la Real Sociedad no aprovechó esta oportunidad.

:

MINUTO30COM: Sin misa en los cementerios, los nicaragüenses recuerdan a sus muertosÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia

Fuente: minuto30com | Leer más »

ELCOLOMBIANO: Ya están vendiendo los abonos: el Medellín quiere conquistar a su gente en los cuadrangularesDOLAR

Fuente: elcolombiano | Leer más »

NOTICIASRCN: Estos los alimentos que más recomiendan los expertos durante un proceso de quimioterapiaDurante el proceso de quimioterapia es esencial tener una alimentación rica en nutrientes para tener energía.

Fuente: NoticiasRCN | Leer más »

ELUNIVERSALCTG: Los resultados de los chances y loterías del jueves 2 de noviembre¿Se siente con suerte? ¿Se siente ganador?, entonces mire aquí los resultados de las principales loterías y chances del país.

Fuente: ElUniversalCtg | Leer más »

ELTIEMPO: Los temas que más trasnochan a los altos ejecutivos de las empresasLa desaceleración económica que vive la región es uno de los principales desafíos.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

BLURADIOCO: TikTok: los efectos creativos son clave para el éxito de los creadores de contenidoPeriodista digital y realizadora audiovisual. IG: danielasanchezele TW: danisanchezele

Fuente: BluRadioCo | Leer más »