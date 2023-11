La puja por la tierra de ‘nadie’ en Valledupar

La muerte de un líder comunitario, así como las amenazas a otras personas que hacen veeduría sobre estas áreas, son un llamado a la Alcaldía para implementar soluciones.

Como lo documentaron diversos medios de comunicación, Medina llegó a su vivienda en compañía de una de sus hijas y allí apareció un sicario, quien abrió fuego. El líder social, de 68 años, fue llevado a un centro asistencial de la zona, pero por la gravedad de las heridas falleció.

Caso Odebrecht: Defensa de Óscar Iván Zuluaga asegura que el excandidato es inocente e irá a juicio por presunta corrupción "Presentaron cuatro acciones de tutela, una de las cuales obligó a la Alcaldía de Valledupar a que se pronunciara de fondo. Hizo unos trámites, un par de cosas, pero desde 2020 eso está quieto. A pesar de que el líder presentó muchos requerimientos al respecto, no se hizo nada", indica un habitante conocedor de la labor de veeduría de Medina, pese a que el municipio respondió los derechos de petición radicados hasta antes de 2020.

“Cómo va a estar esa persona solicitando un derecho de pertenencia de 2008, donde Chiriquí empieza a fluir en 2007, pero se legaliza en el año 2009.

"Los constructores no alinderan las áreas de cesiones sobre la escritura pública para sacar más lotes y apropiarse de las áreas que le corresponden a Valledupar. Al no alinderarlas (señalar o marcar los límites del terreno) en las escrituras iniciales, Instrumentos Públicos no les puede sacar folio de matrícula inmobiliaria a nombre del municipio", indica Coronado.

