La práctica de beber orina y sus supuestos beneficios para la salud

La práctica de beber orina, conocida como orinoterapia o uroterapia, se basa en la creencia de que la orina tiene propiedades curativas y beneficios para la salud. Sin embargo, no hay evidencia científica sólida que respalde estas afirmaciones, y la mayoría de los profesionales médicos desaconsejan esta práctica.

En redes sociales como Facebook, TikTok, X e incluso YouTube circulan contenidos en los que se asegura que beber orina aporta en el sistema inmunológico, eliminación de arrugas e incluso ayuda con la recuperación del cáncer y promueven su uso con fines terapéuticos. Incluso, recientemente se conoció que Elodia Porras, conocida como ‘Diosa Paz’, y quien se ha convertido en el centro de la polémica desde su ingreso a ‘La casa de los famosos’, realiza esta práctica. “No desayuno, pero sí me tomo mi chichi (orina). Acá no sé cómo lo voy a hacer, porque no tengo un recipiente. Normalmente, yo recojo mi chichi en la cama y acá la estoy compartiend

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



vanguardiacom / 🏆 4. in CO

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Liverpool 6, Sparta Praga 1: sin despeinarse y sin Luis DíazJurgen Klopp no utilizó a su onceno estelar en el juego de octavos de final de la Liga de Europa, que resultó muy fácil para los ‘Reds’.

Fuente: elheraldoco - 🏆 19. / 52 Leer más »

El debut de Repetto, otro partido sin triunfo (y sin goles) para Atlético Nacional¡Ya son 8 compromisos al hilo sin triunfos para Atlético Nacional! Llegó Pablo Repetto y su primer partido también fue un intento fallido.

Fuente: futbolete - 🏆 9. / 68 Leer más »

“A Melfi le gustan mayores”: Nataly Umaña no ocultó sus celos por tierno gesto del panameño con Martha Isabel BolañosNataly Umaña se quedó “sin el pan y sin el queso”

Fuente: PublimetroCol - 🏆 17. / 53 Leer más »

Colombia, 21 partidos sin perder: ¿cuándo podrían imponer récord?Los dirigidos por Néstor Lorenzo hacen cuentas para superar la racha de Valderrama y Maturana.

Fuente: futbolred - 🏆 23. / 51 Leer más »

“No sé a dónde voy a llegar”: ¿Nataly Umaña se quedó sin casa?La actriz se convirtió en una de las protagonistas del reality por su relación amorosa con Miguel Melfi, a pesar de estar casada con Alejandro Estrada.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »

“No permitiremos que recursos sin clara procedencia ingresen a la ‘vaca’”: Hacienda de AntioquiaBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Fuente: BluRadioCo - 🏆 28. / 50 Leer más »