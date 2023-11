La noche que todos soñaron -que soñamos- fue tal como lo soñó Luis Díaz, pero como él mismo explicó, no fue ni mucho menos un mérito individual. Díaz fue la figura excluyente, el que más y mejor intentó hacer daño y el que, en un acto de justicia, salió en hombros del Metropolitano tras un doblete que no solo supuso la victoria 2-1 sino que rompió la historia al ser la primera victoria contra Brasil por unas Eliminatorias.

El triunfo se trabajó con paciencia: el equipo sufrió, esperó, se recuperó, falló en definición, insistió, confió y al final celebró. Y o hizo sí sobre la figura excluyente, su futbolista más destacado, pero también sobre el aporte de varios obreros, laboriosos ayudantes del guajiro en su inolvidable noch

:

ELTIEMPO: Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay. Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

PUBLİMETROCOL: Partido de Colombia contra Brasil en las eliminatorias suramericanasEste jueves 16 de noviembre se enfrentan Colombia y Brasil en el quinto partido de las eliminatorias suramericanas para la Copa del Mundo de 2026. Brasil enfrenta importantes ausencias por lesión de jugadores clave, lo que podría darle una oportunidad a Colombia para conseguir la victoria.

Fuente: PublimetroCol | Leer más »

FUTBOLRED: Colombia y Brasil se enfrentan en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026Las selecciones de Colombia y Brasil se enfrentarán este jueves en Barranquilla, en la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con la mirada puesta en conseguir tres puntos que les den un impulso definitivo tras varias actuaciones irregulares.

Fuente: futbolred | Leer más »

NOTİCİASCARACOL: Colombia y Brasil se enfrentan en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 Colombia y Brasil se enfrentan este jueves en el Estadio Metropolitano Roberto Mélendez de Barranquilla, en el juego válido por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La acción de tutela pretendía ordenar a la Corte Suprema de Justicia devolver la terna al primer mandatario por estar compuesta solo por mujeres. El Consejo de Estado hizo unas precisiones al respecto. Otty Patiño pide una "reunión urgente" entre el ELN y Gobierno para tratar el flagelo del secuestro El jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN, Otty Patiño, envió una misiva a Pablo Beltrán con el fin de que pueda originarse un encuentro en el que se aborde el asunto del secuestro, crimen que genera"rechazo e indignación”

Fuente: NoticiasCaracol | Leer más »

CARACOLRADİO: Colombia vence a Brasil en las Eliminatorias🤩🇨🇴 ¡Por fin le ganamos a Brasil ! Luis Díaz le da un triunfo histórico a la Selección Colombia ⚽🔥 El guajiro anotó un doblete con dos remates de cabeza para remontar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

CARACOLRADİO: Colombia vs. Brasil EN VIVO: Fecha 5 de Eliminatorias al Mundial 2026⏰ 90' Termina el partido ¡Triunfo histórico de Colombia en Eliminatorias ! ⚽️ FCFSeleccionCol 2-1 CBF_Futebol 🏟 Metropolitano 🏆 Eliminatorias 🗓 Fecha 5 📻 Siga la transmisión del partido por El Fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto aquí:

Fuente: CaracolRadio | Leer más »