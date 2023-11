La última canción de los Beatles es un homenaje John Lennon y George Harrison

La tecnología ha conseguido devolver la vida a la voz de John Lennon y la guitarra de George Harrison en ‘Now and then’, la que se presenta como la ‘última canción’ de The Beatles y que este jueves verá la luz.

En un corto documental difundido este miércoles a través de la página de Youtube de la banda, los componentes vivos de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr, revelan cómo se consiguió limpiar la voz de Lennon de una maqueta inacabada grabada por él en su apartamento en Nueva York.

Sin embargo, en 1994, “asombrosamente surgió una oportunidad interesante para poder hacer música otra de nuevo”, y los tres integrantes entonces vivos se reunieron para recuperar canciones que no habían llegado al estudio.“Si íbamos a hacer música otra vez los tres, incluir a John era lo obvio. Estaba hablando con Yoko y ella dijo: ‘Ah, creo que tengo una cinta de John’”, dijo entonces George Harrison, como recuerda la película. headtopics.com

Grabaron ‘Free as a bird’ y ‘Real love’, y empezaron a hacer lo mismo con ‘Now and then’, pero el piano se comía la voz de Lennon y no hubo manera de separarlos, lo que hizo que el tema “quedase guardado en el armario en 1995”, según McCartney.

La muerte de Harrison, en 2001, le quitó a los Beatles ‘el viento de las velas’, pero eso no impidió que casi un cuarto de siglo más tarde, tras la exitosa experiencia de ‘Get Back’, McCartney viese que los avances permitían ahora recuperar el antiguo intento.“Paul me llamó y me dijo que quería trabajar en ‘Now and then’. headtopics.com

El hijo de Lennon, Sean, se muestra convencido de que a su padre, por su carácter innovador y experimental, le habría encantado la idea de limpiar su voz de una vieja cassette y lanzar una nueva canción de los Beatles.“’Now and Then’ es probablemente la última canción de los Beatles. Todos trabajamos en ella, es genuinamente una grabación de los Beatles”, sentencia McCartney.