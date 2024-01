La isla Serrana, la más remota e inhóspita de Colombia

Caracol Radio estuvo en Serrana, la isla más remota e inhóspita de Colombia que fue apetecida por Nicaragua. Intentó, pero no pudo quedársela tras el más reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el 13 de julio de 2023. Uno de los argumentos más fuertes del país ante el tribunal internacional fue que la Armada Nacional siempre ha hecho presencia en este cayo lejano del mar Caribe, ejerciendo soberanía.

La isla Serrana, con arena blanca, palmas de coco y playas azuladas, tiene su potencial ambiental en las 12 millas náuticas que la rodean. En sus aguas es común ver una biodiversidad marina única en el mundo. Es de los colombianos, pero no hay posibilidad de hacer turismo. “Aquí no existen condiciones de habitabilidad, solamente para el personal de la Armada. Si alguien quiere llegar aquí, no se puede. Para la comunidad internacional están habilitadas unas áreas de fondeo, pero se tienen que tramitar los permisos correspondientes”, dijo a Caracol Radio el capitán Farid Vargas, comandante de la fragata ARC ‘Almirante Padilla





CaracolRadio » / 🏆 20. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Denuncian acoso a presentadora y periodistas de Noticias CaracolLa presentadora Alejandra Murgas y varias periodistas de Noticias Caracol han denunciado el acoso del que son víctimas por parte de un hombre que fue militar y desde hace cinco meses se para en las afueras de las instalaciones del Canal Caracol.

Fuente: NoticiasCaracol - 🏆 10. / 68 Leer más »

La fragata ARC 'Almirante Padilla' de Colombia participa en el ejercicio naval Event Horizon 2024Caracol Radio acompañó a los cerca de 100 tripulantes de la fragata ARC ‘Almirante Padilla’ de la Armada de Colombia en una nueva misión internacional: Event Horizon 2024, un ejercicio naval en la que participaron 10 naciones de la región Caribe y Países Bajos.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

Tarifas Soat 2024: listado de precios para carros y motosComunicador social y periodista, trabaja para Blu Radio, una de las emisoras de radio más escuchadas en Colombia. Su labor se centra en la creación de contenidos en las áreas de Deportes, Motor y SEO.Es egresado de la Universidad Politécnico Grancolombiano y ha obtenido diplomas en SEO.

Fuente: BLUSantanderes - 🏆 18. / 53 Leer más »

¿Por qué se incrementaron los homicidios en Colombia después de la pandemia?En Colombia, los homicidios han aumentado después de la pandemia debido a la aparición de más grupos armados en las regiones y la actividad de bandas transnacionales en las ciudades.

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

Fallece Piedad Córdoba, destacada líder política de izquierda en ColombiaPiedad Córdoba fue una figura destacada de la izquierda colombiana, conocida por su papel en la defensa de las mujeres y minorías étnicas. Su vida estuvo marcada por el liderazgo político, el exilio, el secuestro y su participación en la resolución del conflicto armado en Colombia. Falleció a los 69 años en Medellín.

Fuente: elespectador - 🏆 1. / 99 Leer más »

Colombia debuta con dolorosa derrota ante Ecuador en el Torneo Preolímpico de VenezuelaEl equipo de Héctor Cárdenas no pudo reponerse a la tempranera expulsión de Jimer Fory.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »