La infancia en Colombia crece vulnerada en sus derechos

Colombia no tiene futuro. La infancia, en quienes debería estar la construcción de un país sin violencia, sin corrupción, con estabilidad política, económica, social y emocional, está creciendo vulnerada en la mayoría de sus derechos; y si no están siendo vulnerados, no se les están garantizando de manera integral y con calidad. Este es el preocupante diagnóstico que hace Ximena Norato, directora de la Alianza por la Niñez Colombiana (Pandi).

El vaticinio sobre el porvenir nacional se basa en un informe presentado por esta agencia, con motivo de los 34 años de la Convención sobre los derechos de la niñez, en el que se revelan datos sobre las deudas que tiene la sociedad colombiana, una en la que nacer es casi que una sentencia a una vida de carencias porque el 67 por ciento de sus niñas y niños crecen en la pobreza. Esto quiere decir que más de 11 millones de niños, niñas y adolescentes en Colombia son pobres





