La importancia de una buena alimentación en el control de peso

Controlar el peso se convierte en un objetivo al iniciar con un entrenamiento físico, ejercicios y cardio constante son algunos de los mecanismos que pueden ayudarle al cuerpo a reducir y eliminar el tejido adiposo. Sin embargo, la buena alimentación también cumple un papel esencial dentro de este proceso, ya que el ideal es añadir a su dieta productos que tengan vegetales, frutas, cereales y proteínas que le beneficien a su organismo, mientras su trabaja su cuerpo.

Existe una variedad de maneras de consumir todas estas moléculas necesarias para el óptimo funcionamiento corporal, empezando por las frutas y cereales que ayudan a promover la digestión por su fibra, tienen vitaminas y aportan minerales. Una manera de consumirla, en caso de que le sea difícil de ingerirlas es en batidos. Por ejemplo, una preparación de fresa con avena en las mañanas le podría ayudar no solo a su objetivo físico, sino también su metabolismo





ELTIEMPO » / 🏆 2. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Los gobernadores y alcaldes electos se preparan para enfrentar los impactos del fenómeno de El NiñoLos gobernadores y alcaldes electos que comienzan su mandato el próximo 1° de enero se preparan para enfrentar los impactos del fenómeno de El Niño, que se espera que cause escasez de lluvias en los primeros meses del año.

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

Fotos del accidente de los Andes de 1972: Ellos fueron los sobrevivientesRecientemente, fue estrenada La Sociedad de la Nieve, película que revivió la tragedia milagrosa del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya; Aquí una serie de fotografías reales del accidente

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

Descubren cómo los cambios en el campo magnético de la Tierra se imprimieron en antiguos ladrillos de arcillaUn estudio publicado en PNAS describe cómo los cambios en el campo magnético de la Tierra se imprimieron en los granos de óxido de hierro dentro de antiguos ladrillos de arcilla, y cómo los científicos pudieron reconstruir estos cambios a partir de los nombres de los reyes inscritos en los ladrillos.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

Nominados a los Globos de Oro 2024Estos son los nominados en las principales categorías de los Globos de Oro 2024

Fuente: BluRadioCo - 🏆 28. / 50 Leer más »

Amenaza activa para los usuarios de iPhone permite a los atacantes controlar el dispositivo y acceder a los datosSe ha descubierto una amenaza activa para los usuarios de iPhone que permite a los atacantes controlar el dispositivo objetivo y acceder a los datos. Se revela qué modelos podrían verse afectados.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Alimentos recomendados para combatir la gripa y aliviar los síntomasDurante los días de mayor intensidad del resfriado, es común perder el apetito. Por tal motivo, es recomendable seguir una dieta para combatir la gripa. En medio de la temporada de resfriados y gripas, resulta fundamental contar con una buena alimentación que fortalezca nuestro sistema inmunitario y ayude a aliviar los síntomas de estas enfermedades. Si bien no existen alimentos preventivos, sí existen nutrientes presentes en ciertos alimentos que pueden ser de gran ayuda en el proceso de recuperación. Además, surgen mitos y creencias sobre la alimentación durante el resfriado que es importante desentrañar. Uno de los mitos más comunes es el que rodea la vitamina C. Si bien este nutriente no cura la gripa, sí puede aliviar los síntomas y fortalecer el buen funcionamiento de nuestras células defensivas. Los cítricos, como el limón, el pomelo, la naranja y las mandarinas, son una excelente fuente de vitamina C y se utilizan en formatos farmacéuticos como aliados en los medicamentos antigripales

Fuente: NoticiasRCN - 🏆 11. / 67 Leer más »