La importancia de ser fuerte en momentos difíciles

¿Alguna vez ha tocado fondo en su vida? ¡De pronto sí, de pronto no! Lo cierto del caso es que cuando se llega hasta abajo y se está justo en lo más profundo de su ser, usted se enfrenta a dos alternativas: La primera, “echarse a morir”; y la segunda, impulsarse con los pies para salir a flote. La salida número “1″ suele ser la más ‘fácil’ o ‘cómoda’. Y es que solo tiene que quedarse lamentándose por la cruel situación por la que atraviesa y esperar que todo el mundo lo compadezca.

En cambio, la segunda propuesta, la más difícil de asumir, es la que le hace conjugar el verbo “ser fuerte en primera persona”. Échele cabeza y comprenda que, en muchas situaciones, ser fuerte no es una opción: ¡Es la única! Por algo se dice que de las debilidades surgen las mayores fortalezas. Lo que pasa es que usted no sabe qué tanta resistencia tiene en su ser, ni mucho menos se ha atrevido a demostrárselos a los demás. Si no escala montañas, nunca podrá ver más allá de sus narice

