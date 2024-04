La importancia de la esperanza en tiempos de dificultad

Es hora de activar la energía esperanzada, espiritual y dejar de ser víctimas de nuestro propio irrespeto, saboteo, pesimismo y extremo consumismo; los problemas tienen solución, pero vivir sin esperanza alguna es condenatorio y se vuelve una enfermedad terminal. Es momento de cambiar el rumbo y las energías.

Siempre he escuchado que la esperanza es lo último que se pierde, yo quiero deconstruir eso por una postura más contundente, la esperanza debe ser lo primero que se tenga, lo que no nos falte, lo que rompa imposibles, lo que estremezca el espíritu y no lo deje claudicar, eso debe ser la esperanza, en tiempos de dificultad. En este mundo que se muestra día a día más caótico, son fundamentales, la esperanza y la fuerza que pongamos en cambiar realidades adversas por otras mejore

