La fiscal general de Perú entregará el cargo tras denunciar un complot político en su contra

La suspendida fiscal general de Perú, Patricia Benavides, entregará el cargo el próximo lunes, tras denunciar que está siendo sancionada por el máximo órgano de la judicatura por un “complot político” en su contra.

Benavides acusó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no respetar el debido proceso y destacó, en un vídeo difundido en redes sociales, que la resolución “exprés” emitida en su contra tiene “motivaciones políticas que han confluido” para suspenderla “y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político, evidentemente coordinado, vuelvan a instalarse en el Ministerio Público”. La JNJ suspendió el miércoles y por seis meses a la fiscal general como parte del proceso que le ha abierto esa entidad a raíz de la investigación a su entorno por supuestamente conformar una red de tráfico de influencias. “Reafirmo y reitero: no tengo responsabilidad en los hechos imputados a terceras personas y no lidero ninguna organización criminal”, expresó Benavides en el vídeo, transmitido por Canal N





