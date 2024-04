La escritora Muriel Barbery habla sobre su éxito y su retiro de la vida pública

Empieza a escribir muy temprano, con el espíritu “claro, virgen y suficientemente despierto para lo que surja”. Su escritorio, rodeado de tres lienzos de la pintora abstracta neerlandesa Arty Grimm, debe estar completamente depurado y no le puede faltar la compañía de sus cinco gatos.

Solo un caballo chino de arcilla y dos pequeños personajes chinos antiguos conforman el mobiliario de la sobria habitación en la que trabaja la escritora francesa Muriel Barbery (1969), reconocida por La elegancia del erizo (2006), una novela que vendió más de doce millones de ejemplares en el mundo, se ha traducido a más de 40 lenguas y fue llevada al cine en 2008. Semejante éxito la hizo huir de la vida pública. Desapareció por un tiempo, no solo porque detesta “ser visible”, sino porque la prensa solo comentaba el fenómeno, mas no el libro. “Eso no tenía sentido; de lo que me interesa hablar es de literatura y era importante protegerme de esa locura”, confies

