La educación, una tarea para formar ciudadanos libres

“Qué remedio puede emplearse contra los males que nos afligen o nos amenazan? Ninguna dolencia social debe combatirse con un solo remedio, pero diré uno: la educación.” Concepción Arenal, periodista, pensadora y poeta española, (1820-1893). Para el actual gobierno la educación es una prioridad fundamental. Se adelanta en diálogo con las universidades públicas, para la reforma de la ley 30.

En la educación primaria y secundaria, el interés está en mejorar su calidad, el desarrollo de infraestructura, la capacitación y dotación de los elementos pedagógicos y el acceso a nuevas tecnologías que faciliten al maestro su trabajo de formar en este nuevo ciudadano.

Una propuesta en un contexto donde los males de la sociedad se manifiestan en la desigualdad, la pobreza, el hambre y el despojo de tierras a miles de familias campesinas. Son tantos los intereses y la avaricia de una élite que se alimenta con los recursos fundamentales para la vida de millones de personas. headtopics.com

