La directora panameña Ana Endara destaca la necesidad de hablar de política y temas sociales en el cine latinoamericano

Tras rodar cuatro documentales y una película de ficción que está por estrenarse, la directora panameña Ana Endara se encuentra en Madrid como jurado de la competencia internacional del Festival Cine por Mujeres, donde cuenta en una entrevista con EFE que en el cine latinoamericano “hay una necesidad de hablar de política y de temas sociales”.

"Hay una preocupación o una necesidad de hablar de los temas políticos, sociales, de poner una postura sobre lo que acontece en nuestros países", analiza la panameña, quien valora la propuesta de dos películas latinoamericanas participantes en la selección internacional del festival. Así, se refiere a “El Eco” (2023) de la directora méxico-salvadoreña Tatiana Huezo (1972) y “La memoria infinita” (2023) de la chilena Maite Alberdi (1983), que compitieron con otras diez cintas en la sección internacional entre las que salió ganadora la británica "How to have sex" de Molly Manning Walker. "El Eco" se llevó una mención especial del jurado de esta edición del festival que concluye mañana domingo en Madrid y cuyas proyecciones ocurrieron en el Círculo de Bellas Artes, la Casa de América, la Fundación Casa de México en España, la Casa Árabe, la Sala Berlanga, Cine Estudio del CBA y la Cineteca de Madri

:

