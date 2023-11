La diabetes en perros y gatos: una enfermedad que necesita atención

Al igual que sucede con los seres humanos, tanto perros como gatos pueden llegar a desarrollar una enfermedad conocida como diabetes. Si bien esta no es una enfermedad grave, sí necesita un diagnóstico, tratamiento y cambios de hábitos oportunos, ya que de ello dependerá la calidad de vida de las mascotas que la experimentan.

Se trata de una alteración metabólica, principalmente endocrina (del sistema hormonal), en la cual el organismo de los animales no es capaz de producir insulina, no la origina en las cantidades suficientes o, definitivamente, no la puede usar de manera apropiada. La insulina, que se produce en el páncreas, es una de las principales hormonas del organismo. Esta se encarga de que las células del cuerpo puedan aprovechar la glucosa presente en la sangre y, a partir de ella, puedan generar la energía para todos los procesos vitales como respiración, digestión, locomoción, etc

