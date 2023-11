La Corte Constitucional se inhibe de fallar una demanda por inconstitucionalidad de la ley de derecho de autor de 2018

La Corte Constitucional se inhibió de fallar una demanda por inconstitucionalidad de una parte de la ley de derecho de autor de 2018. ¿Cómo puede ser esta una noticia para miles de reparadores de aparatos electrónicos en Colombia? Lo es porque mantiene la esperanza de que eventualmente se actúe sobre una de las barreras que hacen que el derecho a reparar aparatos no esté legalmente garantizado.

Aunque aún no hay texto de la Sentencia C-436/23, el comunicado de prensa de la Corte Constitucional informa que se inhibió -no se pronuncia de fondo- de analizar una demanda de inconstitucionalidad contra parte del literal g del artículo 13 de la Ley 1915 de 2018. El artículo 13 es el que lista las excepciones a la responsabilidad por la elusión de las medidas tecnológicas o candados digitales -es decir el software que controla el acceso a una obra como una canción, pero también otro software pues el software es legalmente también una obra-. El tema es que eludir estos candados no sólo genera responsabilidad civil, también penal desde 200





