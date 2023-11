La Albiceleste pone en riesgo su invicto ante Uruguay

La Albiceleste pone en riesgo su invicto ante una amenazante Uruguay, que viene de vencer a Brasil. El centenario clásico del Río de la Plata captura gran parte de la atención en la primera jornada de la doble ventana de eliminatorias, en un duelo que incluirá el reencuentro entre el astro argentino.

La Albiceleste, acorde con su condición de campeón del mundo, arrancó el camino hacia el Mundial de Norteamérica de 2026 pisando a fondo el acelerador, con cuatro victorias al hilo y sin haber recibido goles. Con 12 puntos en cuatro partidos, tomó buena ventaja sobre los escoltas Uruguay, Brasil y Venezuela (7). "No hace falta pensar en Brasil porque antes tenemos a Uruguay, un rival tremendamente difícil. El partido importante es el que viene". También destacó que Messi "se está entrenando con normalidad. Si está para jugar, va a estar en los dos partidos", ante Uruguay y Brasil, dijo. "Uruguay va a jugar de igual a igual". "Nosotros pensamos en tratar de ganar y conseguir los puntos. Lo tomamos con la misma importancia que hemos tomado a los otros cuatro partidos"

:

ELTIEMPO: Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay . Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

FUTBOLRED: La Selección Colombia se enfrenta a Brasil en las Eliminatorias al Mundial 2026La Selección Colombia se enfrenta a Brasil en una jornada clave de las Eliminatorias al Mundial 2026. A pesar de las bajas, el equipo cuenta con varias figuras para el duelo contra el pentacampeón y el seleccionado de Paraguay.

Fuente: futbolred | Leer más »

FUTBOLRED: Colombia actualiza la nómina para el duelo contra BrasilNéstor Lorenzo actualizó el estado de la nómina de Colombia para el crucial duelo contra Brasil, este jueves (7:00 p.m.) en Barranquilla, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Está tranquilo con sus opciones, se muestra ambicioso por la victoria pero reconoce que las virtudes del rival y las bajas propias, como la de Jhon Arias, tienen un peso.

Fuente: futbolred | Leer más »

CARACOLRADİO: El director técnico de la Selección Colombia habla sobre el partido contra BrasilNéstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, se refirió al choque de este jueves ante Brasil, por la quinta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El estratega argentino expresó su deseo por conseguir el primer triunfo ante los pentacampeones del mundo.

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

FUTBOLRED: ¿Arriesgar o no arriesgar? La pregunta para la Selección ColombiaLa Selección Colombia se enfrenta a la decisión de arriesgarse a ganar o apostar por sumar puntos en las Eliminatorias al Mundial 2026. ¿Cuál es la mejor estrategia?

Fuente: futbolred | Leer más »

ELESPECTADOR: Colombia buscará ganarle a Brasil para crearle una “minicrisis”Luis Amaranto Perea, asistente técnico de la selección colombiana, aseguró este lunes que su equipo buscará ganarle a Brasil para crearle una “minicrisis” y de paso acabar con la racha de empates que tiene el equipo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026.

Fuente: elespectador | Leer más »