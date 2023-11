La adopción de la estrategia de ciudades 24 horas, clave para los bares en Colombia

La adopción de la estrategia de ciudades 24 horas, es clave para los bares y será un tema que esperan abordar con los alcaldes que asumen este primero de enero. Así lo explica Camilo Ospina, presidente de la Junta Directiva de Asobares Colombia. El gremio realizará entre mañana y el miércoles la décima edición de Expobar, en Bogotá. El dirigente dice que el gasto en estos sitios ha disminuido, pero el sector confía en la recuperación para 2024.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo). ¿Cómo son los bares en Colombia? Hemos avanzado inmensamente en los últimos 20 años. Antes no tenía mayores barreras de entrada y cualquier persona montaba un bar en el garaje de una casa. Hoy el cliente es más exigente en cuanto a locaciones, conceptos y servicios. ¿Cuáles son los desafíos del sector? No somos ajenos a la desaceleración y no somos un bien de primera necesidad, sino un bien suntuario. Primero, está la salud, la leche, la carne, que un gasto enentretenimiento nocturn





