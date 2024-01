Kevin Riascos, fichaje de Deportivo Cali para 2023, está por salir del equipo

Kevin Riascos, fichaje de Deportivo Cali para 2023, ha tenido una particular historia en el equipo y está por llegar a su fin en un momento definitivo. Es un zaguero bogotano, criado en Barranquillero, que llegó al equipo tras ser capitán y destacado en Deportivo Pasto.

¡Y apenas pudo jugar 6 partidos oficiales en el equipo! Se lesionó en un entrenamiento, iniciando una novela de varios capítulos, desencuentros con el cuerpo técnico, una cirugía hecha a destiempo, la recuperación y ahora la salida. Kevin Riascos sería fichaje de Jaguares de Córdoba El equipo cordobés en el que jugó entre 2019 y 2020, volverá a ficharlo. Es la intención. Se trata de un futbolista que no está en los planes del cuerpo técnico del cuadro verdiblanco y que para salir del equipo, necesitaba el alta médica. Ya la tendría. Ha hecho parte de la pretemporada con el cuadro principal, pero no jugará. No fue citado a los amistosos ante Atlético Bucaramanga y Cerro Porteño. Terminará saliend





