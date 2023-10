Kendo Kaponi reaparece devastado por la muerte de su hijo: 'No sé cómo saldré adelante'

El pasado 22 de octubre de 2023, el cantante puertorriqueño Kendo Kaponi se enfrentó a la dura pérdida de su hijo, Cheniel Capone Rivera, de 20 años, quien falleció en medio de un accidente de tránsito en Miami, Florida.

Desnuda y en la playa, Jennifer Lawrence es tendencia por ardiente escena en nueva películaEl rapero puertorriqueño añadió que 'no sé cómo saldré hacia adelante. No sé, no sé. Por favor, oren por mí. Necesito toda la ayuda terrenal y celestial posible'. Por otro lado, Kendo Kaponi también compartió otro mensaje en sus redes señalando que este viernes realizaría una despedida de su hijo.

