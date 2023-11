Justin Timberlake fue visto de vacaciones en México: ¿Estaría huyendo del 'hate' tras las declaraciones de Britney Spears?

La princesa del pop habló en su libro 'The Woman in Me' sobre su pasada relación con Timberlake y sobre un presunto aborto que la habría obligado a tener.El pasado martes 24 de octubre, la princesa del pop, Britney Spears, publicó su libro autobiográfico 'The Woman in Me', en el cual hizo varias revelaciones sobre los momentos más difíciles que tuvo que pasar durante su carrera artística y el deterioro de su salud mental.

La artista hizo fuertes confesiones en contra de su padre, quien tomó su custodia legal y la privó de tomar sus propias decisiones durante mucho tiempo, y contra algunas de sus exparejas, entre ellos, su colega Justin Timberlake.Luego de las impactantes revelaciones de la intérprete de 'Toxic' en su nuevo libro, Timberlake habría decidido escapar del"hate" y refugiarse en México.

El reconocido diario local Page Six fue el primero en informar sobre el presunto escape del cantante, quien habría optado por alejarse de Los Ángeles y buscar tranquilidad en México. Imágenes publicadas por el medio Daily Mail capturaron el momento en que el exintegrante de NSYNC llega a Cabo San Lucas, luciendo una camiseta blanca, pantalones deportivos grises y una gorra de béisbol a juego. Además, sonrió mientras descendía del avión privado, llevando a su hijo menor, Phineas -de 2 años-, en brazos. headtopics.com

De acuerdo con los informes, esta visita a México es parte de unas vacaciones en familia, ya que tanto su esposa, Jessica Biel, como su hijo mayor, Silas, de 8 años, también estarían en la zona. La elección de México como destino sugiere que el cantante busca un refugio lejos de las críticas y el escrutinio mediático, aunque hasta el momento no ha confirmado esta información.

Además, Spears habló sobre el desinterés de Timberlake durante esos momentos difíciles, cuando ella presuntamente estuvo en el hospital varios días, los desplantes que vivió a su lado y sus presuntas infidelidades, causándole ansiedad y deterioro emocional. headtopics.com

VIDEO: «Mi Gente» Britney Spears sí conoce la música de J BalvinEn video 'Mi Gente' Britney Spears sí conoce la música de J Balvin y ahora no puede negar que el encuentro en Nueva York fue casual. Leer más ⮕

Halloween: desde Paris Hilton hasta Justin Bieber, los mejores disfraces de los famososInfórmese aquí sobre las noticias de hoy en Colombia y el mundo Leer más ⮕

En vivo León vs Pumas minuto a minuto de la Liga de MéxicoPartido entre León vs Pumas en el estadio Estadio León de la ciudad de León de los Aldamas por el torneo Liga de México Leer más ⮕

En vivo Atlas vs Pachuca minuto a minuto de la Liga de MéxicoPartido entre Atlas vs Pachuca en el estadio Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara por el torneo Liga de México Leer más ⮕

En vivo Tijuana vs Tigres minuto a minuto de la Liga de MéxicoPartido entre Tijuana vs Tigres en el estadio Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana por el torneo Liga de México Leer más ⮕

El presidente de México pide que «dejen gobernar» a Bernardo Arévalo en GuatemalaÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia Leer más ⮕