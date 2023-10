Jürgen Klopp se mostró consternado tras lo acontecido con los familiares de Luis Díaz

El entrenador de Liverpool le dedicó la victoria contra Nottingham al jugador de la Selección Colombia.ha sido un hecho que ha dejado conmocionado a todos colombianos y al mundo del fútbol internacional, quienes a través de las diferentes redes sociales le han enviado mensajes de fuerza y apoyo al actual jugador del Liverpool y Selección Colombia.

Una de las personas que se pronunció sobre lo acontecido fue Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, y que en rueda de prensa post partido de los ‘reds’ contra el Nottingham Forest mostró su desconsolación por lo que está viviendo Luis Díaz, quien salió de la convocatoria del equipo inglés a penas se presentaron los hechos.

“¿Cómo puedes hacer que un partido de fútbol sea realmente importante en un día como este?”, fueron las primeras palabras del entrenador alemán tras la victoria en la Premier League: “Es realmente difícil. Nunca luché con eso en mi vida. Siempre fue mi lugar seguro, a veces mi escondite como jugador o como entrenador”. headtopics.com

“Se le permite, durante estos 90 minutos y pico, concentrarse solo en eso. Y era imposible, absolutamente imposible hacer eso. Así que estaba claro que teníamos que darle un sentido extra al partido y era luchar por Lucho. La preparación fue la más difícil que he tenido en mi vida. No lo esperaba, no estaba preparado para ello.

“Obviamente, no somos los primeros en informarnos, pero intentamos informarnos de todo lo más que podamos, pero no queremos molestar de ninguna manera. Allí no somos las personas importantes. Solo queremos apoyar, eso es todo”. headtopics.com

