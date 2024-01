Julio E. Sánchez Vanegas: Un ejemplo de determinación y éxito

Que no pontificaba. Que hacía. En vez de dictar cátedra, hacía. Les demostró a sus hijos y a todas aquellas personas que quisieron observarlo de cerca para aprender o seguirlo que nada era imposible, y no precisamente por algún asunto mágico, sino porque hacía todo lo que estuviese a su alcance para que lo que quisiera dejara de ser sueño y se convirtiera en algo para tocar, para entregar. Julio E. Sánchez Vanegas no daba consejos, daba ejemplo.

“Nunca le tuvo miedo a nada”, dijo su hijo Gerardo Sánchez Cristo. La mayor enseñanza que le dejó su papá fue la certeza de que todo lo que quisiera hacer era posible, siempre, por más difícil que pareciera. Dijo que él ni ninguno de sus hermanos se acercaron al nivel de trabajo, realización y logros de su padre. Que está convencido de que no le “llegan ni a los tobillos”: “Yo hubiese querido ser así, tener esa historia”. Afirmó, además, que no podría decir nada malo de su padre, que no podría hablar de defectos y que, más allá de su trabajo, no recuerda que tuviese otras pasiones o distraccione





elespectador » / 🏆 1. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El clásico de León Tolstoi, “Ana Karenina”, llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo DomingoEl clásico de León Tolstoi, “Ana Karenina”, llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo la dirección y coreografía de László Velekei del Ballet Győr, una de las principales compañías de danza de Hungría.

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

Propuesta de implementar coches eléctricos en CartagenaLa Asociación Cartagenera de Cocheros se refirió a la propuesta del concejal Javier Julio Bejarano de implementar un piloto de coches eléctricos en la ciudad.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »

ANLA archiva proceso de licenciamiento ambiental para ampliar la Autopista Norte en BogotáLa Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha archivado el proceso de licenciamiento ambiental para la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá. La concesionaria 'Bogotá Ruta Norte' había iniciado el proceso en julio de 2024, pero solo cumplió con 14 de los 39 requerimientos realizados por la ANLA. Se discuten los principales impactos ambientales de las exigencias restantes.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

El Alavés vence al Sevilla y se aleja del descensoEl Alavés logró un importante triunfo en el Sánchez-Pizjuán (2-3), el primero de esta temporada en LaLiga como visitante y que le aleja de la zona de descenso, y además ahonda en la crisis de un Sevilla perdido y metido de lleno en la lucha por no perder la categoría en este inicio de la segunda vuelta del torneo.

Fuente: minuto30com - 🏆 13. / 61 Leer más »

Escándalo nacional en Colombia por caso judicial en GinebraUna audiencia de acusación en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, que se convirtió en un escándalo nacional en julio del año pasado, pasó inadvertida en Colombia a pesar de ser monitoreada desde una lujosa oficina en Ginebra.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Suspensión del servicio de energía en Soledad y sur de BarranquillaLa empresa Air-e realizará trabajos de mantenimiento en la subestación 20 de Julio, lo que resultará en la suspensión del servicio de energía en más de 100 barrios en Soledad y sur de Barranquilla.

Fuente: zonacero - 🏆 8. / 68 Leer más »